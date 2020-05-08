Premier Lig'den 4 milyon sterlinlik test anlaşması

Premier Lig, liglerin devam ettiği sürede kulüplerin futbolcu ve diğer çalışanlarına koronavirüs testi sağlamak için 4 milyon sterlinlik bir anlaşmaya imza attı.Hong Kong merkezli bir şirketle anlaşma yapan Premier Lig, tüm oyuncuların antrenman sahasında tekrar çalışmalarını sağlamak amacıyla, 20 kulübün sağlık çalışanları ile konuyu tartıştı.Geniş kapsamlı sağlık protokolünün parçalarından birisi olan anlaşma sayesinde, tüm oyuncular ve personel haftada iki kez test edilecek.Test sonuçları pozitif çıkan futbolcular, takım kadrolarından ayrılarak karantinaya alınacak.