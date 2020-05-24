Premier Lig'de pozitif test sayısı açıklandı

Premier Lig'deki 20 kulübün futbolcu ve teknik ekiplerine toplam 996 adet koronavirüs testi yapıldığı, 2 kulüpten 2 farklı kişide pozitif bulguya rastlandığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Premier Lig'de pozitif test sayısı açıklandı
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24 Mayıs 2020 00:23
Premier Lig yönetimi, 20 kulübe koronavirüs testi yapıldığını açıklayarak ortaya çıkan rakamları duyurdu.

Yapılan açıklamada 20 kulübün futbolcu ve teknik heyetlerine toplamda 996 test uygulandığı belirtilirken 2 farklı kulüpten 2 kişide pozitif bulgulara rastlandığı ifade edildi. Duyuruda test sayısının takım başına sınırlı olarak yapıldığı hatırlatılarak ikinci testte bu sayının en az 50'ye çıkacağı ifade edildi.

Test sonuçlarının son 4 güne ait olduğu ifade edilirken 21 Mayıs'ta yapılan duyuruda ise yine 4 günlük rakamlarda 748 testten 6 kişide pozitif bulgu çıktığı belirtilmişti.

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