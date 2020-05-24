Premier Lig'de pozitif test sayısı açıklandı

Premier Lig yönetimi, 20 kulübe koronavirüs testi yapıldığını açıklayarak ortaya çıkan rakamları duyurdu.Yapılan açıklamada 20 kulübün futbolcu ve teknik heyetlerine toplamda 996 test uygulandığı belirtilirken 2 farklı kulüpten 2 kişide pozitif bulgulara rastlandığı ifade edildi. Duyuruda test sayısının takım başına sınırlı olarak yapıldığı hatırlatılarak ikinci testte bu sayının en az 50'ye çıkacağı ifade edildi.Test sonuçlarının son 4 güne ait olduğu ifade edilirken 21 Mayıs'ta yapılan duyuruda ise yine 4 günlük rakamlarda 748 testten 6 kişide pozitif bulgu çıktığı belirtilmişti.