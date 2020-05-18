Premier Lig'de idman kararı açıklandı

Premier Lig, kulüplerin yarından itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlayacağını açıkladı.
Antrenmanlara dünüş protokolünün ilk adımında, takımlar sosyal mesafeye dikkat edecek ve takım çalışmaları kesinlikle yapılmayacak.
Yapılan açıklamada; sağlığın Premier Lig oyuncuları ve ekipleri için bir numaralı öncelik olduğu ve antrenmanlara dönüşün aşama aşama gerçekleştirileceği açıklandı.
HÜKÜMET YEŞİL IŞIK YAKTI
İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, hükümetin futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlaması için yeşil ışık yaktığını söyledi.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Dowden, "Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi günü kulüp yöneticeleri ile toplantı yapan Premier Lig yönetimi, maçların 12 Haziran'da tekrar başlamasını umduklarını açıklamıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Antrenmanlara dünüş protokolünün ilk adımında, takımlar sosyal mesafeye dikkat edecek ve takım çalışmaları kesinlikle yapılmayacak.
Yapılan açıklamada; sağlığın Premier Lig oyuncuları ve ekipleri için bir numaralı öncelik olduğu ve antrenmanlara dönüşün aşama aşama gerçekleştirileceği açıklandı.
HÜKÜMET YEŞİL IŞIK YAKTI
İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, hükümetin futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlaması için yeşil ışık yaktığını söyledi.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Dowden, "Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi günü kulüp yöneticeleri ile toplantı yapan Premier Lig yönetimi, maçların 12 Haziran'da tekrar başlamasını umduklarını açıklamıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın