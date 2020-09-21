Premier Lig'de haftanın lideri Leicester

İngiltere Premier Ligi'nde 2. hafta maçlarının ardından liderlik koltuğu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City'nin oldu.

Premier Lig'de haftanın lideri Leicester
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21 Eylül 2020 04:04
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi ağırladı.

Leicester City, Çağlar'ın 90 dakika oynadığı mücadeleyi, Barnes'ın 20, Pieters'ın (kendi kalesine) 50, Justin'in 61 ve Praet'in 79. dakikadaki golleriyle 4-2 kazandı.

Burnley'nin gollerini ise 10. dakikada Wood ve 73. dakikada Dunne kaydetti.

Puanını 6'ya çıkaran Leicester City, averajla liderliğe yükseldi.



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