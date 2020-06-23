Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de gerçekleştirilen koronavirüs testinde 1829 kişi arasından bir kişinin testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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23 Haziran 2020 00:18
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir kişide virüs tespit edildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 17-21 Haziran tarihlerinde 1829 kişinin Kovid-19 testinden geçtiği ve bir pozitif vakaya rastlandığı belirtildi. 

Ligde kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanırken, testi pozitif çıkan kişiler 7 gün karantinada kalıyor.



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