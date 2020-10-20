Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan testler sonucunda 8 kişinin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
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20 Ekim 2020 13:16
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 12-18 Ekim tarihlerinde uygulanan 1575 test sonucundan 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.

 



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