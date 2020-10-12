Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi
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12 Ekim 2020 22:09
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim tarihlerinde uygulanan bin 128 test sonucundan 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp yetkilileri 10 gün karantinada kalırken koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.

 


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