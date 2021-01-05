Premier Lig'de 40 pozitif birden!

Premier Lig'de koronavirüse yakalanan kişi sayısında rekor artış oluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Premier Lig'de 40 pozitif birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2021 19:30
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 40 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde oyuncu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 295 test sonucunda 40 pozitif vaka tespit edildi.

Vaka sayısında önceki haftanın iki katından daha fazla artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, bunun rekor olduğu da belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için