Premier Lig'de 4 Kovid vakası daha!

İngiltere Premier Lig'deki 3 kulüpte toplam 4 kişide koronavirüs vakasına tespit edildiği açıklandı.Bu vakaların, 25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan testlerin sonucu olduğu belirtildi.Yaplılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Daha önce 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında 996 oyuncu ve kulüp personeline yapılan testler sonucunda iki kulüpten iki ismin sonucu pozitif çıkmıştı.17 - 18 Mayıs tarihleri arasında yapılan testler sonucunda ise üç kulüpten 6 ismin test sonuçları pozitif olarak belirlenmişti."Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Premier Lig'de yarıda kalan sezonun ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.