Premier Lig'de 4 Kovid vakası daha!

İngiltere Premier Lig'deki 3 kulüpte toplam 4 kişide koronavirüs vakasına tespit edildiği açıklandı.
Bu vakaların, 25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan testlerin sonucu olduğu belirtildi.
Yaplılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"25 - 26 Mayıs tarihleri arasında 1008 kişiye yapılan testlerde 3 kulüpte toplam 4 futbolcu veya kulüp görevlisinde pozitif vakaya rastlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişiler, 7 gün boyunca kendilerini dış hayattan izole edeceklerdir.
Daha önce 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında 996 oyuncu ve kulüp personeline yapılan testler sonucunda iki kulüpten iki ismin sonucu pozitif çıkmıştı.
17 - 18 Mayıs tarihleri arasında yapılan testler sonucunda ise üç kulüpten 6 ismin test sonuçları pozitif olarak belirlenmişti."
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Premier Lig'de yarıda kalan sezonun ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.
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Bu vakaların, 25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan testlerin sonucu olduğu belirtildi.
Yaplılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"25 - 26 Mayıs tarihleri arasında 1008 kişiye yapılan testlerde 3 kulüpte toplam 4 futbolcu veya kulüp görevlisinde pozitif vakaya rastlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişiler, 7 gün boyunca kendilerini dış hayattan izole edeceklerdir.
Daha önce 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında 996 oyuncu ve kulüp personeline yapılan testler sonucunda iki kulüpten iki ismin sonucu pozitif çıkmıştı.
17 - 18 Mayıs tarihleri arasında yapılan testler sonucunda ise üç kulüpten 6 ismin test sonuçları pozitif olarak belirlenmişti."
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Premier Lig'de yarıda kalan sezonun ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın