Premier Lig'de 4 Kovid vakası daha!

İngiltere Premier Lig'de 3 kulüpten 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Premier Lig'de 4 Kovid vakası daha!
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27 Mayıs 2020 20:52
İngiltere Premier Lig'deki 3 kulüpte toplam 4 kişide koronavirüs vakasına tespit edildiği açıklandı.

Bu vakaların, 25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan testlerin sonucu olduğu belirtildi.

Yaplılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"25 - 26 Mayıs tarihleri arasında 1008 kişiye yapılan testlerde 3 kulüpte toplam 4 futbolcu veya kulüp görevlisinde pozitif vakaya rastlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişiler, 7 gün boyunca kendilerini dış hayattan izole edeceklerdir.

Daha önce 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında 996 oyuncu ve kulüp personeline yapılan testler sonucunda iki kulüpten iki ismin sonucu pozitif çıkmıştı.

17 - 18 Mayıs tarihleri arasında yapılan testler sonucunda ise üç kulüpten 6 ismin test sonuçları pozitif olarak belirlenmişti."

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Premier Lig'de yarıda kalan sezonun ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

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