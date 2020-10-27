Premier Lig'de 2 yeni koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig'de 19-25 Ekim tarihlerinde yapılan 1609 testte 2 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Premier Lig'de 2 yeni koronavirüs vakası
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27 Ekim 2020 03:30
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 19-25 Ekim tarihlerinde uygulanan 1609 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildi.

31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 44'e yükseldi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.



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