Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası

Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası
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17 Kasım 2020 10:59
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 207 test sonucunda 16 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.



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