Premier Lig yönetiminden beş oyuncu değişikliği kararı

Premier Lig hissedarlarının; oyuncu değişikliği, transfer dönemi tarihleri ve koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar almak üzere yaptığı toplantı sonrası resmi açıklama yapıldı.



OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ



Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada; kulüplerin, oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkmasında fikir birliğine vardığı, süreden kayıp olmaması için bu 5 değişikliğin 3 seferde yapılmasının uygun görüldüğü açıklandı. Ayrıca takımların yedek kulübelerinde artık 9 oyuncu bulundurabileceği duyuruldu.



TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ



Yapılan açıklamada yaz transfer döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül saat 23:00'da sona ereceği belirtildi.



KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ



Koronavirüs konusundaki önlemlerde gevşeme gösteren lig yönetimi, haftada iki kez rutin olarak test olan oyuncuların ve teknik ekiplerin bundan böyle yalnızca semptomatik durumlarda test olmasının zorunlu kılınacağını duyurdu. Ayrıca maç günleri kısıtlanmış alanlara girme protokolünde pandemi öncesi kuralların uygulanacağı belirtildi.



Lig yönetimi, koronavirüs önlemlerinin yeni gelişmeler neticesinde güncellenebileceğini ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.





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