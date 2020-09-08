Premier Lig ve NBA Finalleri heyecanı TV+ ekranlarında

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Ligi, yeni sezonu açıyor. Kıyasıya mücadelelere yine ev sahipliği yapacak Premier Lig'te ilk hafta, 12 Eylül'de oynanacak Fulham-Arsenal maçıyla açılacak. Dünyanın bir numaralı basketbol ligi kabul edilen NBA'de ise sezon finalleri hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca Bundesliga, Formula 1 ve Amerika Açık Tenis Turnuvasını sporseverler TV'tan izleyebilecek.
Premier Lig'ten 5 canlı maç, NBA'de konferans yarı finalleri TV+'ta
12 Eylül'de başlayacak İngiltere Premier Lig, TV+ 77. kanaldan yayınlanacak. 38 hafta sürecek İngiltere Premier Lig'de son maçın 23 Mayıs 2021'de oynanması hedefleniyor. İlk hafta ise TV+, 5 maçı canlı yayında ekranlara taşıyacak. NBA Play-Off'larında ise yarı final maçları oynanacak. Eylül sonu itibariyle konferans finalleri ve Ekim'de de final maçlarının oynanması bekleniyor.
Pandemi döneminde ilk oynanmaya başlayan liglerden biri olan Bundesliga 18 Eylül itibariyle yeni sezona başlayacak. TV+ 78. kanalda yayınlanacak maçlar ile futbol severler heyecana ortak olabilecek. Yeni sezonun açılışını son şampiyon Bayern Münih yapacak. Bayern Münih'in ilk hafta rakibi ise Schalke 04 olacak. Ligin en önemli maçlarından Bayern Münih, Borussia Dortmund maçı ise ligin 7. haftasında oynanacak.
Formula 1 yıllar sonra İstanbul'a geri dönüyor. Formula 1 tarihinde ilk kez seyircisiz yapılan yarışlarda heyecan tüm hızıyla devam edecek. Formula 1 heyecanı ise TV+ 77. ve 78. kanallardan canlı yayınlanacak. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde ve kadınlarda yarı final ve final heyecanı yine Eylül'de yaşanacak.
TV+ CANLI YAYINLARI
9 Eylül Çarşamba
04:00 LA Lakers – Houston Rockets
10 Eylül Perşembe
04:00 LA Clippers – Denver Nuggets
11 Eylül Cuma
04:00 LA Lakers – Houston Rockets
13:00 F1 İtalya – Antrenman Turları
12 Eylül Cumartesi
13:00 F1 İtalya – Sıralama Turları
14:30 Fulham – Arsenal
17:00 West Ham United – Newcastle United
19:30 Liverpool – Leeds United
13 Eylül Pazar
16:00 F1 İtalya – Yarış
16:00 West Bromwich – Leicester City
18:30 Tottenham - Everton
18 Eylül Cuma
21:30 Bayern Münih – Schalke 04
19 Eylül Cumartesi
16:30 Werder Bremen – Hertha Berlin
19:30 Borussia Dortmund – Mönchengladbach
20 Eylül Pazar
16:30 RB Leipzig – Mainz 05
19:00 Wolfsburg – Bayer Leverkusen
Premier Lig'ten 5 canlı maç, NBA'de konferans yarı finalleri TV+'ta
12 Eylül'de başlayacak İngiltere Premier Lig, TV+ 77. kanaldan yayınlanacak. 38 hafta sürecek İngiltere Premier Lig'de son maçın 23 Mayıs 2021'de oynanması hedefleniyor. İlk hafta ise TV+, 5 maçı canlı yayında ekranlara taşıyacak. NBA Play-Off'larında ise yarı final maçları oynanacak. Eylül sonu itibariyle konferans finalleri ve Ekim'de de final maçlarının oynanması bekleniyor.
Pandemi döneminde ilk oynanmaya başlayan liglerden biri olan Bundesliga 18 Eylül itibariyle yeni sezona başlayacak. TV+ 78. kanalda yayınlanacak maçlar ile futbol severler heyecana ortak olabilecek. Yeni sezonun açılışını son şampiyon Bayern Münih yapacak. Bayern Münih'in ilk hafta rakibi ise Schalke 04 olacak. Ligin en önemli maçlarından Bayern Münih, Borussia Dortmund maçı ise ligin 7. haftasında oynanacak.
Formula 1 yıllar sonra İstanbul'a geri dönüyor. Formula 1 tarihinde ilk kez seyircisiz yapılan yarışlarda heyecan tüm hızıyla devam edecek. Formula 1 heyecanı ise TV+ 77. ve 78. kanallardan canlı yayınlanacak. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde ve kadınlarda yarı final ve final heyecanı yine Eylül'de yaşanacak.
TV+ CANLI YAYINLARI
9 Eylül Çarşamba
04:00 LA Lakers – Houston Rockets
10 Eylül Perşembe
04:00 LA Clippers – Denver Nuggets
11 Eylül Cuma
04:00 LA Lakers – Houston Rockets
13:00 F1 İtalya – Antrenman Turları
12 Eylül Cumartesi
13:00 F1 İtalya – Sıralama Turları
14:30 Fulham – Arsenal
17:00 West Ham United – Newcastle United
19:30 Liverpool – Leeds United
13 Eylül Pazar
16:00 F1 İtalya – Yarış
16:00 West Bromwich – Leicester City
18:30 Tottenham - Everton
18 Eylül Cuma
21:30 Bayern Münih – Schalke 04
19 Eylül Cumartesi
16:30 Werder Bremen – Hertha Berlin
19:30 Borussia Dortmund – Mönchengladbach
20 Eylül Pazar
16:30 RB Leipzig – Mainz 05
19:00 Wolfsburg – Bayer Leverkusen