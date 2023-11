Premier Lig, VAR kayıtlarını yine açıkladı!

NEWCASTLE 1-0 ARSENAL

FULHAM 0-1 MAN UNITED

WOLVES 2-2 NEWCASTLE

TOTTENHAM 1-4 CHELSEA

ve eski futbolcu, Premier LigOlaylı TWebb ve Michael Owen, futbolseverlere kararların nasıl alındığı konusunda daha fazla bilgi vermek için maç görevlileri (Hakem, yardımcı hakem, video asistan hakem, yardımcı video asistan hakem, VAR operatörü) arasındaki konuşmaları da aktardı.Programda Newcastle Unitedlı Anthony Gordon'ın Arsenal'e attığı gol; Kai Haverts ve Bruno Guimaraes'in aynı maçta yaptıkları fauller; Manchester Unitedlı Harry Maguire'ın Fulham maçında attığı golün ofsayt kabul edilmesi, Wolverhamptonlı Hwang Hee-Chan'ın Newcastle United maçında yaptığı penaltı, Tottenhanlı Cristan Romero'nun Chelsea maçında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartlar değerlendirildi.64. dakikada ve skor 0-0 iken, Newcastle United'ın oyuncusu Joe Willock boşta kalan bir topu kovaladı ve topun oyun dışına çıkmasını engellemeye çalıştı. Ortasını yaptı ve Joelinton arka direkte Arsenal defans oyuncusu Gabriel'den sıyrılarak vuruşunu yaptı. Top Anthony Gordon'ın önüne düştü ve o da galibiyet golü için vuruşunu yaptı.Hakem gol kararı verdi. Uzun bir VAR kontrolüyle topun oyun dışına çıkmasını, Gabriel'e olası bir faulü ve ofsayt kararını inceledi. VAR golün geçerli olduğunu onayladı.Bu büyük bir an. VAR'ın saha içi gol kararının bozulup bozulmaması için kontrol etmesi için 3 farklı pozisyon var. Top kale çizgisine çok yakın, dışarı çıkıyor mu çıkmıyor mu? Tam hizada olan bir yardımcı hakem var. Top çok hızlı değil, bu yüzden çizginin aşağısını kameralarımızın hepsinden daha iyi görüyor. Topun kavisli olduğunu biliyoruz, bu yüzden çizgiyi geçmiş olabilri ve dışarıda olduğuna dair kanıta ihtiyacımız var. Bu pozisyonda buna sahip değiliz. Daha sonra top geliyor, Joelinton ile Gabriel mücadele ediyor. Bu bir faul olabilir. VAR, görüntülerdeki kanıtların açık bir hata için inceleme tavsiyesi yapmak için yeterince net olmadığına karar verdi. Sanırım maçtan sonra yaptığımız konuşmalar ve birçok analizde ortaya çıkan görüşler, öznellik nedeniyle bunun doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Topun iki oyuncunun arasından geçtiğini ve oyuncuların birbirine çok yakın olması nedeniyle topun Joelinton'dan tam olarak ne zaman ayrıldığını tespit etmenin gerçekten zor olduğu olağandışı durumlardan biri. Yani yine topa son dokunulduğunda Gordon'ın ofsaytta olduğuna dair kesin bir kanıt yok. VAR bu konuyu titizlikle inceledi ve golü iptal etmek için müdahale edecek net bir kanıt tespit edilemedi. VAR, tüm süreci doğru şekilde yönetti.Havertz ve Guimarares mücadelesi; Newcastle'dan Sean Longstaff, 37. dakikada Kai Havertz'in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Newcastle orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in dirseği, Arsenal'den Jorginho'nun kafasına çarptı.Hakem Stuart Attwell Havertz'e sarı kart gösterirken VAR incelemesi saha içi kararını onayladı. Saha içi hakemleri Guimaraes'in pozisyonunu görmediği için VAR pozisyonu inceledi ancak kırmızı kart olarak değerlendirmedi.Oldukça yoğun bir maç, değil mi? Günün soğuk ışığında yaptığımız analizde, ileriye dönük olarak, bu iki pozisyonda da kırmızı kart görmeyi beklediğimiz birkaç durum vardı.Maç golsüz devam ederken, Bruno Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta Manchester United'dan Alejandro Garnacho topu Scott McTominay'in önüne bıraktı ve orta saha oyuncusu arka direkte kayarak topu ağlara gönderdi.Hakem John Brooks golü verdi ancak Harry Maguire, Jonny Evans, Rasmus Hojlund ve Garnacho olmak üzere dört olası ofsaytı inceleyen VAR incelemesinin ardından Brooks'a saha kenarındaki Hakem İnceleme Alanı monitöründen olayı incelemesi tavsiye edildi ve Maguire'ın ofsaytta olduğuna karar vererek golü iptal etti.Sadece ofsayt pozisyonunda olmak bile başlı başına bir şey değildir - her şey o pozisyonda ne yaptığınıza bağlıdır. Eğer topa dokunursanız ya da topla oynarsanız, bu oyuna müdahaledir - bu gerçektir. Ve bu gerçekleştiğinde, hakemin ekrana gitmesine gerek yoktur. Ancak ofsayt pozisyonunda bir hücum oyuncusu olarak topa dokunmadan da pozisyona müdahil olabilirsiniz - bu tamamen o pozisyonda ne yaptığınıza bağlıdır - ve bu maç görevlilerinin kararını gerektirir. Rakibe müdahale edip etmediğinize bağlıdır. Burada Harry Maguire'ın kendisine yakın olan bir topla oynamaya çalıştığını görüyoruz; top için rakibine meydan okuyor ve savunma oyuncusu Rodrigo Muniz'e doğru hareket ederek bariz bir harekette bulunuyor, bu da savunma oyuncusunun topla oynama kabiliyetini etkiliyor. Maguire'ı bu durumdan çıkarırsanız, Muniz'in topu [içeri] girmeden önce uzaklaştırmak için gerçekten iyi bir fırsatı var - ancak bunun için hakemlerin bir karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla VAR, tıpkı oyunun diğer tüm öznel alanlarında olduğu gibi, hakemden bu öznel kararı vermesi için ekrana gitmesini isteyecektir. Bu durumda gördüğümüz de bu. Yani iyi bir müdahale ve doğru bir şekilde hakem ekrana gönderildi. AVAR Sian Massey-Ellis'in mükemmel olduğunu düşünüyorum. Maguire'ın Muniz'e müdahale ettiğini VAR hakemi Jarred Gillett'e işaret etti. Bir ekip olarak çalıştılar - onlardan bunu yapmalarını istedik, fikirlerini paylaşmaları talimatını verdik. Bunun belki de her zaman gerçekleşmediği son durumlardan dersler çıkardık. Bu, AVAR'ın harika çalışmasının gerçekten iyi bir örneğiydi.4. dakikada Hwang Hee-chan, Newcastle'ın kullandığı korneri uzaklaştırmaya çalışırken skor 1-1'e geldi, ancak bunu yapmadan önce Newcastle'dan Fabian Schar topa müdahale etti ve Wolves forveti ceza sahası içinde İsviçreli savunma oyuncusuyla temas kurdu.Hakem Anthony Taylor penaltı kararı verdi, VAR kararı inceledi ve kararını onayladı.En başından beri VAR'ın maça hakemlik yapmaması gerektiğini, sahada açık bir hatanın meydana geldiği ve VAR'ın bunu düzeltmek için devreye girdiği açık durumlar için kendini ayırması gerektiğini söyledik. VAR bu hataya dair net kanıtlar aradı ve farklı hususları tarttı. Örneğin, savunma oyuncusu topla oynadı mı? Oyuncular arasında herhangi bir temas var mı? Bu durumda Hwang'ın aslında topla oynamadığını, topun Schar tarafından ona doğru oynandığını ve ikisi arasında bir temas olduğunu görüyoruz, ancak hakemin gerçek zamanlı olarak gördüğü şey Hwang'ın bacağını getirerek Schar'a temas ettiği. Tekrarı izlediğimizde Hwang'ın vuruşunu biraz geri çektiğini, doğrudan geçmesini engellediğini ve Schar'ın sadece ayağını içeri soktuğunu ve temas olduğunu görebiliyoruz. Temas olmasına ve top Hwang tarafından oynanmamış olmasına rağmen, bunun açık ve bariz bir hata eşiğine ulaşan bir durum olduğunu düşünüyoruz. VAR'lardan, talimatımızla ileriye doğru bir göz atmalarını, düşüncelerin nereye oturduğunu görmelerini ve sahadaki kararı beğenmezlerse, hakeme ne gördüklerini sormalarını ve videoda gösterilenlerden önemli ölçüde farklıysa, hakemin ekrana gidip kendisi için tekrar bakabilmesi için bir inceleme önermelerini istiyoruz. Başlangıç noktası VAR'ın bunun açık bir hata olduğunu düşünmesidir. Bu durumda VAR tam olarak o noktaya ulaşamadı ve bize göre ulaşmalıydı da.Sık sık atıfta bulunduğumuz yüksek çıta karar alma sürecine müdahale ediyor mu?Bizim uyguladığımız ve UEFA'nın da uyguladığı yüksek müdahale çıtasının tutarlılık açısından iyi olduğunu düşünüyoruz. Oyunumuzda görüş ayrılıklarına yol açan pek çok öznel durum var. Çok fazla müdahale istemiyoruz. VAR'ın aşırı müdahalesine ilişkin olumsuz yorumlar gördük, bu nedenle VAR'ı net durumlar için kullanarak oyuna en iyi şekilde hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bu net durumları tanımak önemlidir - eğitimde çok fazla zaman ve çaba harcadığımız yer burasıdır ve bu tür bir durum bu eşiğe ulaşır ve ileride VAR'larımıza vereceğimiz tavsiye de budur.Tottenham ceza sahasındaki bir mücadelenin ardından Spurs 1-0 öndeyken Moises Caicedo 20 metreden gol attı.Nicolas Jackson için yardımcı hakem ofsayt kararıyla bayrağını havaya kaldırdı. VAR, hakem Michael Oliver'a Jackson'ın ofsaytta olduğunu, Cristian Romero'nun gol öncesinde Enzo Fernandez'e yaptığı müdahale nedeniyle ciddi bir faul yaptığını bildirdi. Oliver saha kenarındaki pozisyonu izledi ve Romero'ya direkt kırmızı kart ve Chelsea'ye penaltı kararı verdi.Ne kadar harika bir maçtı; çekişmeli, Premier Lig için harika bir şov! Hakemlerin sahada ve VAR merkezinde gerçekten iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Burada sahada bir penaltının kaçırıldığı bir durumla karşı karşıyayız ama bunları tam hızda tespit etmek her zaman kolay değildir. Kontrolün biraz zaman aldığını biliyorum ama VAR'ın Jackson'ın ofsayt pozisyonunda olup olmadığını tespit etmek için bu süreci titizlikle yürütmesi gerekiyordu ve eğer öyleyse, ki sahadaki karar buydu, o zaman Romero'nun Enzo'nun üzerine gitmesinden önce ne olduğuna bir bakalım... Evet, topu kazanıyor ama ayak bileğinin üstünden o teması yapıyor ki sonuçta penaltı ve kırmızı kart bunun için verildi. Yani mükemmel bir süreç."Romero'nun topu aldığı açıkça görülüyor. Taraftarlara bunun neden her şeyin başı ve sonu olmadığını, neden hala kırmızı kart olduğunu açıklayabilir misiniz?""Sadece topla oynamak bile bu şekilde müdahale etmenize izin vermez. Topla oynandığında bu tür temasları pek görmüyoruz ve bunun bir nedeni var. Oyuncular normalde topla oynarken bu tür şeylerin olmasını engellemek için dikkatli olurlar ancak bu aşırı güçle Enzo'nun sağlığını açıkça tehlikeye atıyor. Bunu tam hızda ve ağır çekimde gördüğümüzde bu bir kırmızı karttır ve iyi bir VAR müdahalesidir.