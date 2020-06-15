Premier Lig TV+'ta İzlenir

Dünyanın en iyi futbolcularının yer aldığı Premier Lig, Turkcell TV+ ayrıcalığı ile ekranlarınıza geri dönüyor!



17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Manchester City - Arsenal karşılaşması harika bir geri dönüşe imza atıyor! Bu muhteşem karşılaşmayı istediğin anda, istediğin yerde izlemek istiyorsan senin için yukarıda belirttiğimiz linke tıkla ve anında izle!



Futbolun beşiği İngiltere'de, dünyanın en iyi spor organizasyonlarından biri olan Premier League heyecanına hazır olun! Kıyasıya rekabet ve heyecan dolu karşılaşmalar, maç özetleri, fikstürler, takımlara dair son haberler ve çok daha fazlası TV+ta!



Hadi, bu heyecanı birlikte yaşayalım ve Premier Lig'in tadını birlikte çıkaralım!