Premier Lig sokağa çıkma yasağından etkilenmeyecek

İngiltere'de başlayacak olan sokağa çıkma yasaklarından Premier Lig'in etkilenmeyeceği ve maçların aynı şekilde oynanmaya devam edeceği Başbakan Boris Johnson tarafından açıklandı.

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Premier Lig sokağa çıkma yasağından etkilenmeyecek
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01 Kasım 2020 02:45
İngiltere'de hükümetin açıkladığı koronavirüs sebebiyle gerçekleştirilecek kısıtlamalardan Premier Lig'in etkilenmeyeceği açıklandı.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'de koronavirüs vakalarının artışının önüne geçmek için ülkede ikinci kez sokağa çıkma yasakları uygulanacağını duyurdu. Futbolseverler tarafından merak edilen Premier Lig konusunda ise Johnson, maçların aynı şekilde oynanmaya devam edeceğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada Premier Lig'in altında bulunan liglerin oynanıp oynanmayacaği resmiyet kazanmazken Premier Lig haricinde ülkenin önde gelen spor organizasyonlarının da devam etme ihtimali olduğu söyleniyor.



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