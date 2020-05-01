Premier Lig, sezona devam etmek istiyor!

Premier Lig kulüpleri, 2019/20 sezonunu bitirme yönünde istekleri olduğunu ancak bunun için hükümetin izin vermesi gerektiğini açıkladı."Bugün yapılan Premier Lig hissedarları toplantısında, kulüpler 2019/20 sezonuna, şartlar güvenli ve uygun olduğunda devam etme planlamasını görüştüler.Kulüplerin tüm düşünceleri Kovid-19 pandemisinden etkilenenlerledir. Bununla birlikte, Premier Lig'in önceliği oyuncuların, teknik ekiplerin, kulüp çalışanlarının, taraftarların ve tüm komünitenin güvenliği ve sağlığıdır.Lig ve kulüpler, öncelikli olarak antrenmanlara ve futbola dönmeyi istemektedir. Bunun için hükümetin rehberliği, sağlık uzmanlarının tavsiyeleri ve ardından oyuncular ile teknik ekiplerin düşünceleri gerekmektektedir.Hissedarlar tarafından alınmış kesin bir karar yoktur. Ancak, ligin tekrar nasıl başlayacağıyla ilgili olarak düşünceler sunulmuştur. Oyuncular Birliği, Menajerler Birliği de ligin oynanmaya devam etmesi yönünde isteklerini açıkladılar.Kulüpler, 2019/20 sezonuna devam etmeyi istediklerini, rekabete devam etmeyi arzuladıklarını ve bunun için hükümetten gelecek her kararı da saygıyla karşılayacağını deklare ettiler."