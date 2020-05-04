Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir

İngiltere Premier Lig yönetiminin koronavirüs sebebiyle alınacak önlemler sebebiyle önümüzdeki sezonun tamamını aşı bulunana kadar seyircisiz oynatabileceği belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoï¿½raf; EPA
Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
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03 Mayıs 2020 23:41
İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezonun planlamasında maçların seyircisiz oynanma ihtimali olduğu belirtildi.

İngiltere basınına yansıyan haberlerde Premier Lig yönetiminin önümüzdeki sezonun tamamının seyircisiz oynatılabilme ihtimalini kulüplere sunduğu belirtildi. Gerekçe olarak ise koronavirüs aşısı bulunmadan virüsün bulaşıcılığının bir önlemi olmayacağı düşüncesinin hakim olduğu belirtildi.

Premier Lig'de kulüplerin gelirlerinin de seyircisiz maçlar sebebiyle bir hayli düşmesi de öngörülen gelişmeler arasında. Yayın gelirleri haricinde İngiliz kulüplerinin en büyük gelirleri maç günleri elde ediliyordu ve bu durumun kulüplerin yaz transfer döneminde suskun kalmasını sağlayabileceği de gelen haberler arasında.

İngiltere'de hükümet yetkilileri ve Premier Lig yönetiminin 7 Mayıs'ta bir araya geleceği ve futbola geri dönüş için bir karara varılması bekleniyor.

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