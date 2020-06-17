Premier Lig olaylı döndü; Sheffield teknolojiye takıldı

Premier Lig'in 28. haftasının erteleme maçında Aston Villa ile Sheffield United karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Premier Lig olaylı döndü; Sheffield teknolojiye takıldı
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17 Haziran 2020 21:56
Geri dönen Premier Lig'de aranın ardından ilk maçta, 28. haftanın erteleme müsabakasında Aston Villa ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi ancak maçtaki oyundan çok, bir pozisyon İngiltere'nin gündemine oturdu.

SHEFFIELD TEKNOLOJİYE TAKILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında Sheffield United'in kullandığı duran topta, tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Kale ağlarına değen topa rağmen, gol çizgisi teknolojisi uyarı vermeyince skor değişmedi.

2013'ten beri kullanılan gol çizgisi teknolojisinin verdiği ilk hata Sheffield United'e bir gole mal oldu.



Bu sonuçla beraber Sheffield United, 44 puanla 6. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi yarışında büyük yara aldı. Küme düşmeme adına mücadele eden Aston Villa ise; 26 puanla 19. sırada kaldı. Sheffield United, Premier Lig'de gelecek maçında Newcastle Untied deplasmanına gidecek. Aston Villa ise; sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.



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