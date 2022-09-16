Premier Lig Maçları da yüzde 7 daha fazla kazandırıyor

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com 'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com 'a özel tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında Kral Oranlar'la kupon yapabilen bahisseverler, tüm Süper Lig maçlarının yanı sıra, Premier Lig karşılaşmalarında da

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Daha yüksek oranlarla heyecanın arttığı Premier Lig'de bu hafta geçen yılın şampiyonu, lider Manchester City 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak maçta Wolverhampton'ın galibiyetine 7,79, Manchester City'nin galibiyetine 1,25 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 5,07 olarak belirlendi.

La Liga'da 18 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Atletico Madrid-Real Madrid derbisinde Atletico Madrid'in galibiyetine 2,90, Real Madrid'in galibiyetine 2,12 oran verildi. 17 Eylül Cumartesi günü Bundesliga'da Borussia Dortmund, Schalke 04 ile karşılaşacak. Borussia Borussia Dortmund'un galibiyetine 1,28, Schalke'nin galibiyetine 6,57 oran verildi. İtalya Serie A'da ise 18 Eylül Pazar günü AC Milan-Napoli karşılaşmasında AC Milan'ın galibiyetine 2,01, Napoli'nin galibiyetine 3,10 oran çıktı.

18 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin galibiyetine 1,43, Alanyaspor'un galibiyetine 5,38 oran çıktı. Bugün

saat 20:00'de başlayacak olan

Galatasaray-Konyaspormaçında Galatasaray'ın galibiyetine 1,66, Konyaspor'un galibiyetine 4,25 oran verildi. 17 Eylül Cumartesi günü oynanacak İstanbulspor-Beşiktaş maçında İstanbulspor'un galibiyetine 5,07 oran çıkarken Beşiktaş'ın galibiyetine çıkan oran 1,47 olarak açıklandı. 18 Eylül Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Gaziantep maçında ise Trabzonspor'un galibiyetine 1,59 oran verilirken Gaziantep'in galibiyetine 4,43 oran verildi.

EuroBasket'te heyecan bu akşam oynanacak yarı final karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 18:15'te başlayacak olan Polonya-Fransa karşılaşmasında Polonya'ya 3,11, Fransa'ya 2,26 oran verildi. Saat 21:30'da oynanacak Almanya-İspanya maçında ise Almanya'ya 1,37, İspanya'ya 1,61 oran çıktı. Yarı final maçlarının ardından 18 Eylül Pazar günü oynanacak EuroBasket finaliyle iddaa'da basketbol heyecanı doruğa ulaşacak.