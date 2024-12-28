Premier Lig'in yeni Jose Mourinho'su: Vitor Pereira

Türkiye'de Fenerbahçe'nin başına iki kez geçen, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira, İngiltere Premier Ligi kariyerine harika başladı.
Suudi ekibinden ayrıldıktan sonra yerine Fatih Terim'in geçtiği Pereira, Premier Lig'de Wolverhampton'la ilk iki maçını da kazandı. İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı sahasında 2-0'lık sonuçla devirdi.
Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig'deki 2 karşılaşmasından da zaferle ayrılan ikinci Portekizli çalıştırıcı olan Pereira, Turuncu-Siyahlılar'ı adeta ayağa kaldırdı. Takma adı Wolves olan ekip, deneyimli futbol adamından önce çıktığı 16 maçta sadece 9 puan toplarken, onunla birlikte geçirdikleri 1 haftalık dönemde hem 6 puan aldı hem de kalesinde gol bile görmedi.
Taraftarların kalbini kısa sürede kazanmayı başaran tecrübeli hoca, "Normalde tribünlerle teknik adam arasındaki kimya biraz zaman alır. Ancak burada ilk günden adımı söylemeye başladılar" dedi.
"BENİM ZAMANIM GELDİ"
"Enerji taraftarlardan geldi" diyen Pereira, "Buraya gelmek için çok çalıştım. Eskiden kanepede oturup, Boxing Day'i izlerdim. Çalıştım ve bugün Premier Lig'deyim. Burada bir gün yarışacağımı biliyordum. Artık benim zamanım geldi" ifadelerini kullandı.
ZORLU FİKSTÜR
Pazar günü deplasmanda Tottenham'ın konuğu olacak ve 20 takımlı ligde 15 puanla 17. sırada yer alan Wolves'ı bundan sonraki süreçte de çok zorlu bir maç takvimi bekliyor.
Suudi ekibinden ayrıldıktan sonra yerine Fatih Terim'in geçtiği Pereira, Premier Lig'de Wolverhampton'la ilk iki maçını da kazandı. İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı sahasında 2-0'lık sonuçla devirdi.
Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig'deki 2 karşılaşmasından da zaferle ayrılan ikinci Portekizli çalıştırıcı olan Pereira, Turuncu-Siyahlılar'ı adeta ayağa kaldırdı. Takma adı Wolves olan ekip, deneyimli futbol adamından önce çıktığı 16 maçta sadece 9 puan toplarken, onunla birlikte geçirdikleri 1 haftalık dönemde hem 6 puan aldı hem de kalesinde gol bile görmedi.
Taraftarların kalbini kısa sürede kazanmayı başaran tecrübeli hoca, "Normalde tribünlerle teknik adam arasındaki kimya biraz zaman alır. Ancak burada ilk günden adımı söylemeye başladılar" dedi.
"BENİM ZAMANIM GELDİ"
"Enerji taraftarlardan geldi" diyen Pereira, "Buraya gelmek için çok çalıştım. Eskiden kanepede oturup, Boxing Day'i izlerdim. Çalıştım ve bugün Premier Lig'deyim. Burada bir gün yarışacağımı biliyordum. Artık benim zamanım geldi" ifadelerini kullandı.
ZORLU FİKSTÜR
Pazar günü deplasmanda Tottenham'ın konuğu olacak ve 20 takımlı ligde 15 puanla 17. sırada yer alan Wolves'ı bundan sonraki süreçte de çok zorlu bir maç takvimi bekliyor.