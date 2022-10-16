Premier Lig'in 'Clasico'sunda' yeni randevu; Liverpool - M. City

İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Liverpool, 11. hafta karşılaşmasında Manchester City'yi konuk edecek. Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.



1 maç eksiği ile 10 puanla 10'uncu sırada yer alan Liverpool, son zamanların en kötü başlangıçlarından birini yaptı. Premier Lig'de geçen sezonun 11'inci haftasında ilk yenilgisini alan Liverpool, bu sezon ilk 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Ayrıca geçen sene sadece 2 mağlubiyet alarak ligi tamamlayan Liverpool, bu yıl toplam 8 maçta; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yaşanan kötü gidişata son vermek isteyen Klopp ve öğrencileri ayrıca, Manchester City'e de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor.



Manchester City ise Premier Lig'i domine etmeye devam ediyor. City, bu sezon ligde 9 maçta 23 puan toplarken, 33 gol atıp kalesinde de sadece 9 gol gördü. Ayrıca City, Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere bu iki kulvarda da henüz yenilgi yüzü görmedi. Premier Lig'de Arsenal'in gerisinde 2'nci sırada yer alan Manchester City, pazar günü oynanacak mücadeleyi de kayıpsız geçmek istiyor.



MUHTEMEL 11'LER



Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Nunez



Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Grealish, Haaland





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