Premier Lig için geri sayım başladı

İngiltere Premier Lig geri dönüyor. İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak oynanabilmesine yeşil ışık yaktıİngiliz hükümeti, en erken 1 Haziran tarihine kadar profesyonel spor yapılmayacağını duyururken 50 sayfalık bir rapor yayımladıHaziran ile birlikte seyircisiz olarak Premier Lig'in geri dönebileceği ancak koronavirüs aşısı bulunana kadar taraftarların statlarda yerini almasının mümkün olmadığını kaydedildi.13 Mart'tan bu yana oynanmayan Premier Lig için Haziran ayı için bir fikstürün ayarlanması bekleniyor.