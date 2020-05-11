Premier Lig için geri sayım başladı

İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak oynanabileceği sinyalini verdi

Haber; Sporx.com
Premier Lig için geri sayım başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2020 16:37
İngiltere Premier Lig geri dönüyor. İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak oynanabilmesine yeşil ışık yaktı

İngiliz hükümeti, en erken 1 Haziran tarihine kadar profesyonel spor yapılmayacağını duyururken 50 sayfalık bir rapor yayımladı

Haziran ile birlikte seyircisiz olarak Premier Lig'in geri dönebileceği ancak koronavirüs aşısı bulunana kadar taraftarların statlarda yerini almasının mümkün olmadığını kaydedildi.

13 Mart'tan bu yana oynanmayan Premier Lig için Haziran ayı için bir fikstürün ayarlanması bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için