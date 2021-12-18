Premier Lig'e Omicron darbesi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor düzeye ulaşırken Omicron varyantı Premier Lig'i de vurdu.



Son 1 hafta içinde yapılan testlerin ardından virüslü oyuncu sayısı hızla arttı. Manchester United 19 sporcunun izolasyon altında olduğunu açıklayarak sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Maçlar bir bir ertelenirken rakam 9'a yükseldi. Bu da bir başka soruna neden oldu ve teknik direktörler arasında polemik başladı. Bazı maçlar oynanırken sahaya çıkamayan takımların dezavantajlı duruma düşürüldüğü iddiası ortaya atıldı.



ROMELU LUKAKU DA VİRÜSTEN NASİBİNİ ALDI



Aralarında Chelsea'nin yıldızı Romelu Lukaku'nun da bulunduğu 43 sporcunun testi pozitif çıktı. Omicron varyantının sardığı İngiltere bu durumdayken ligin oynanmasını eleştiren Arsenal Menajeri Mikel Arteta, "Umarım bu kafayla herkesi koruyabiliriz" dedi. Newcastle Menajeri Eddie Howe ise "Maçların yarısının oynanıp yarısının oynanmaması büyük saçmalık" ifadeleri ile tepkisini gösterdi. Premier Lig yönetiminin pazartesi yapılacak toplantı sonrasında ligi 2022'nin başına ertelemesi bekleniyor.





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