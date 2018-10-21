Premier Lig devi, Cengiz için Bayern'e rakip oldu!

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bayern Münih'in 60 milyon euroyu gözden çıkarttığı Cengiz Ünder'e İngiltere'den de bir talip çıktığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal, Roma'nın 21 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder için transfer yarışına girdi.
Haberde; Arsenal'in de Bayern Münih gibi 60 milyon euro bonservis ücreti ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Roma ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon 9 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bayern Münih'in 60 milyon euroyu gözden çıkarttığı Cengiz Ünder'e İngiltere'den de bir talip çıktığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal, Roma'nın 21 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder için transfer yarışına girdi.
Haberde; Arsenal'in de Bayern Münih gibi 60 milyon euro bonservis ücreti ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
Roma ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon 9 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın