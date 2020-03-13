Premier Lig 'devam' dedi, tepki yağdı!

İngiltere Premier Lig'de sezona kaldığı yerden devam edilmesi kararı, kulüplerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Arteta'nın da koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası kulüpler toplantıya çağrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Premier Lig 'devam' dedi, tepki yağdı!
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13 Mart 2020 03:42
İngiltere Premier Lig kulüpleri, sezona aynı şekilde devam kararının alınması sonrası lig yönetimine büyük bir tepki gösterdi.

Premier Lig yönetimi, maçların seyircili ve planlandığı şekilde devam etmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; bu kararın alınması sonrası kulüpler bir anda lig yönetimiyle temasa geçti ve devam kararını büyük tepki gösterdi.

Tepkiler devam ederken, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve Kuzey Londra kulübünün tüm futbolcularının kişisel karantina altına alındığı haberleri üzerine yeni bir açıklama geldi.

Premier Lig yönetimi, cuma günü tüm kulüp yöneticileriyle bir araya geleceklerini ve sezonun kaderiyle ilgili karar alacaklarını duyurdu.

Ayrıca, Arsenal'in Brighton ile oynayacağı mücadele ertelendi.

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