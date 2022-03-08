Premier Lig'den Ukrayna'ya yardım!

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'den Ukrayna'ya yardım!
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08 Mart 2022 21:38
İngiltere Premier Lig'den Ukrayna'ya 1 milyon sterlin yardım yapılacağını açıkladı!

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.

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