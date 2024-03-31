Premier Lig'den, Beşiktaş'a transfer

Yeni sezonda kadrosuna stoper takviyesi yapmasu beklenen Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Fulham forması giyen yıldız için harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Tosin Adarabioyo için Beşiktaş yetkililerinin durumu yakından takip ettiği ve sezon sonunda oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği söylendi.
Bu sezon Fulham formasıyla 20 resmi maça çıkan Tosin Adarabioyo için yaklaşık 15 milyon euroluk bir değer biçiliyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Tosin Adarabioyo için Beşiktaş yetkililerinin durumu yakından takip ettiği ve sezon sonunda oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği söylendi.
Bu sezon Fulham formasıyla 20 resmi maça çıkan Tosin Adarabioyo için yaklaşık 15 milyon euroluk bir değer biçiliyor.