Premier Lig'den, Alanyaspor'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor gözünü Nottingham Forest forması giyen Ui-jo Hwang'a çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'den, Alanyaspor'a geliyor
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05 Şubat 2024 21:01
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Alanyaspor yeni hedefini belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Alanyaspor, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Alanyaspor, 31 yaşındaki santrfor ile görüşmelerin devam ettiği de yer aldı.

18 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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