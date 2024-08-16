Premier Lig'de yeni sezon öncesi flaş 'hakem' kararları

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hakem kararlarına yönelik yeni kurallar belirlendi.



The Athletic'in haberine göre Premier Lig'de yeni sezon öncesi belirlenen yeni kurallar şu şekilde;



-Yarı-otomatik ofsayt sistemi; Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki milli aradan sonra kullanılacak.



-Maç içinde hakemle sadece takım kaptanları konuşabilecek.



-Hakemler artık kasıtlı olmayan elle oynamalar için 'direkt olarak' sarı kart vermeyecek.



-VAR görevlileri sadece açık ve görünür hatalara bakacak. Subjektif kararlara asla müdahale edilmeyecek.



-İlk 11'ler maç başlamadan 75 dakika önce duyurulacak



-Oyunculara yılbaşı tatili verilmeyecek.



-Uzatma dakikaları kısaltılacak.



-VAR kararları ile ilgili gerçekler, sosyal medyadan paylaşılacak.





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