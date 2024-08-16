Premier Lig'de yeni sezon öncesi flaş "hakem" kararları

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hakem kararlarına yönelik yeni kurallar belirlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de yeni sezon öncesi flaş 'hakem' kararları
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16 Ağustos 2024 14:58
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hakem kararlarına yönelik yeni kurallar belirlendi.

The Athletic'in haberine göre Premier Lig'de yeni sezon öncesi belirlenen yeni kurallar şu şekilde;

-Yarı-otomatik ofsayt sistemi; Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki milli aradan sonra kullanılacak.

-Maç içinde hakemle sadece takım kaptanları konuşabilecek.

-Hakemler artık kasıtlı olmayan elle oynamalar için 'direkt olarak' sarı kart vermeyecek.

-VAR görevlileri sadece açık ve görünür hatalara bakacak. Subjektif kararlara asla müdahale edilmeyecek.

-İlk 11'ler maç başlamadan 75 dakika önce duyurulacak

-Oyunculara yılbaşı tatili verilmeyecek.

-Uzatma dakikaları kısaltılacak.

-VAR kararları ile ilgili gerçekler, sosyal medyadan paylaşılacak.

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