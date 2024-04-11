Premier Lig'de yarı otomatik ofsayt teknolojisi sistemi kararı

Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de yarı otomatik ofsayt teknolojisi sistemi kararı
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11 Nisan 2024 17:03
İngiltere Premier Lig yönetimi, gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılacağını duyurdu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, bugünkü toplantıya katılan kulüplerin oybirliğiyle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılmasını kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, teknolojinin sonbaharda milli maçlar için verilecek aradan sonra kullanıma hazır olmasının beklendiği bildirildi.

Sanal ofsayt çizgisinin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak teknoloji, yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecek.

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