Premier Lig'de VAR için tarihi karar

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonda VAR kayıtlarının halka açıklanacağı gündeme geldi. Bu konuda bir açıklama lig yönetimi tarafından yapıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Premier Lig'de VAR için tarihi karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2022 12:02
Dünyanın en prestijli ligi İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde radikal bir karar alındı. Premier Lig'de VAR hakemleriyle maçın orta hakemi arasında geçen konuşmaların tümünün kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAYI AMAÇLIYORLAR

Premier Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü başlayacak. İngiliz basını, Premier Lig yönetiminin şeffaflığı artırmak için hakemlerin VAR'la yaptığı görüşmeleri açıklamak istediği ve bu konuda çalışma yaptığını yazdı.

"HERKES VAR İÇİN OLUMLU YAKLAŞIYOR"

Bu konuda flaş bir açıklama Premier Lig CEO'su Richard Masters'tan geldi. Masters, "VAR kayıtlarının açıklanmasına herkes olumlu yaklaşıyor. Hakemlerin verdiği kararların detaylarını taraftarlara açıklamaya istekliyiz ancak bunu nasıl yapacağımız konusunda çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

MENAJERLER SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYORDU

Premier Lig'de 2019-20 sezonundan bu yana yani; ilk 2 yılda 98 gole izin çıkmazken VAR'ın kararları taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar özellikle ofsayt kararlarıyla ilgili serzenişte bulunmuştu. Ayrıca Mikel Artete, Antonio Conte ve Thomas Tuchel gibi menajerler de VAR'dan memnun olmadıklarını açıkça belirtmişlerdi.



HOWARD WEBB GERİ DÖNÜYOR

EPL'deki ileriye dönük bu planda Howard Webb ismi de öne çıkacak. MLS'te hakem başkanlığı yapan Howard Webb, Premier Lig'e de hakem şefi olarak katılmak üzere. Bu detay İngiliz basınındaki haberlerde sıkça vurgulanıyor.

YENİ SEZON VAKTİ

Premier Lig'de geçen sezon Manchester City şampiyon olmuştu. Yeni sezonun ilk maçı Crystal Palace ve Arsenal arasında oynanacak. Mücadele 5 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Son şampiyon Manchester City ise sezonu, iç sahadaki Bournemouth maçıyla birlikte açmış olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ