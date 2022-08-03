ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAYI AMAÇLIYORLAR

"HERKES VAR İÇİN OLUMLU YAKLAŞIYOR"

MENAJERLER SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYORDU

HOWARD WEBB GERİ DÖNÜYOR

YENİ SEZON VAKTİ

Dünyanın en prestijli ligi İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde radikal bir karar alındı. Premier Lig'de VAR hakemleriyle maçın orta hakemi arasında geçen konuşmaların tümünün kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.Premier Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü başlayacak. İngiliz basını, Premier Lig yönetiminin şeffaflığı artırmak için hakemlerin VAR'la yaptığı görüşmeleri açıklamak istediği ve bu konuda çalışma yaptığını yazdı.Bu konuda flaş bir açıklama Premier Lig CEO'su Richard Masters'tan geldi. Masters, "VAR kayıtlarının açıklanmasına herkes olumlu yaklaşıyor. Hakemlerin verdiği kararların detaylarını taraftarlara açıklamaya istekliyiz ancak bunu nasıl yapacağımız konusunda çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.Premier Lig'de 2019-20 sezonundan bu yana yani; ilk 2 yılda 98 gole izin çıkmazken VAR'ın kararları taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar özellikle ofsayt kararlarıyla ilgili serzenişte bulunmuştu. Ayrıca Mikel Artete, Antonio Conte ve Thomas Tuchel gibi menajerler de VAR'dan memnun olmadıklarını açıkça belirtmişlerdi.EPL'deki ileriye dönük bu planda Howard Webb ismi de öne çıkacak. MLS'te hakem başkanlığı yapan Howard Webb, Premier Lig'e de hakem şefi olarak katılmak üzere. Bu detay İngiliz basınındaki haberlerde sıkça vurgulanıyor.Premier Lig'de geçen sezon Manchester City şampiyon olmuştu. Yeni sezonun ilk maçı Crystal Palace ve Arsenal arasında oynanacak. Mücadele 5 Ağustos Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Son şampiyon Manchester City ise sezonu, iç sahadaki Bournemouth maçıyla birlikte açmış olacak.