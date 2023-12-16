Premier Lig'de üzücü olay! Kaptan bir anda yere yığıldı!

Luton Town forması giyen Tom Lockyer, Bournemouth ile oynanan maçta 60. dakikada yere yığıldı. Bu gelişmenin ardından karşılaşma ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de üzücü olay! Kaptan bir anda yere yığıldı!
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16 Aralık 2023 19:37
Son güncelleme 16 Aralık 2023 19:52
İngiltere Premier Lig'de Bournemouth-Luton Town maçında yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.

Luton Town forması giyen Tom Lockyer, mücadelenin 60. dakikasında bir anda yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.

Bournemouth kulüp doktoru, daha sonra Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ve söylenenlere tepki verdiğini duyurdu.

Yaşanan bu olay sonrası 1-1 devam eden Bournemouh - Luton Town mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.

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