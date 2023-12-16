Premier Lig'de üzücü olay! Kaptan bir anda yere yığıldı!

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth-Luton Town maçında yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.



Luton Town forması giyen Tom Lockyer, mücadelenin 60. dakikasında bir anda yere yığıldı.



Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.



Bournemouth kulüp doktoru, daha sonra Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ve söylenenlere tepki verdiğini duyurdu.



Yaşanan bu olay sonrası 1-1 devam eden Bournemouh - Luton Town mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.





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