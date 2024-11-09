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Premier Lig'de sonuncu değişti; Wolves'tan ilk

Wolves, sahasında Southampton'ı yenerek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti ve son sıradan kurtuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de sonuncu değişti; Wolves'tan ilk
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09 Kasım 2024 20:16
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Southampton karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Wolves 2-0'lık skorla kazandı.

Wolves'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Pablo Sarabia ile 51. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

11. haftada ilk galibiyetini elde eden Wolves, son sıradan kurtularak puanını 6'ya çıkardı. Southampton ise 4 puan ile son sırada kaldı.

Wolves, gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek. Southampton ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

 

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