İngiltere Premier Lig'de Bournemouth-Luton Town maçında yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.Luton Town forması giyen Tom Lockyer, mücadelenin 60. dakikasında bir anda yere yığıldı.Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.Bournemouth kulüp doktoru, daha sonra Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ve söylenenlere tepki verdiğini duyurdu.Yaşanan bu olay sonrası 1-1 devam eden Bournemouh - Luton Town mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.Luton Town karşılaşmanın ertelenmesinin ardından bir açıklama yaptı."Hepimiz kaptanımız Tom Lockyer için dua ediyoruz. Kendisi söylenenlere tepki veriyor ve hastaneye kaldırıldı.Bu aşamada ne olduğunu ve sonraki adımların ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ancak Bournemouth'a ve sağlık personellerine inanılmaz acil müdahaleleri için teşekkür ediyoruz.Böyle bir olay yaşandıktan sonra futbolcular oyuna devam edemedikleri için oradaki taraftarlardan özür dileriz.Böylesine zor bir zamanda stadyum içinde Lockyer'ın adını haykıran ve alkışlayan herkese teşekkür ederiz.Şimdi tüm oyuncularımız, personelimiz ve taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bir araya gelecek, Tom ve ailesine sevgi ve destek verecek.Düşüncelerimiz, kalbimiz onunla birlikte"Öte yandan Luton Town, Tom Lockyer için bir açıklama daha yaptı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sahada kalp krizi geçirdiğini, yapılan müdahale sonrası sedyeyle oyundan çıkarılırken bilincinin açık olduğunu duyurdu. Kulüp, ayrıca Tom Lockyer'in şu anda hastanede gözlem altında olduğunu ve testlerden geçtiğini açıkladı.