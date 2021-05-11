Premier Lig'de Manchester City şampiyon

Manchester City, Manchester United'ın evinde Leicester City'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
Manchester United'ın yenilgisinin ardından Premier Lig'in zirvesinde 80 puanla yer alan Manchester City ile 2. sıradaki Manchester United'ın arasındaki puan farkı 3 hafta kala 10'a yükseldi.
Manchester City, böylece tarihindeki 5. şampiyonluğunu kazandı ve Pep Guardiola da kariyerindeki 31. kupayı kaldırdı.
Manchester United'ın yenilgisinin ardından Premier Lig'in zirvesinde 80 puanla yer alan Manchester City ile 2. sıradaki Manchester United'ın arasındaki puan farkı 3 hafta kala 10'a yükseldi.
Manchester City, böylece tarihindeki 5. şampiyonluğunu kazandı ve Pep Guardiola da kariyerindeki 31. kupayı kaldırdı.