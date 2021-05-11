Premier Lig'de Manchester City şampiyon

Premier Lig'de 2020-21 sezonu şampiyonu, bitime 3 hafta kala Manchester City oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de Manchester City şampiyon
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11 Mayıs 2021 21:59
Manchester City, Manchester United'ın evinde Leicester City'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Manchester United'ın yenilgisinin ardından Premier Lig'in zirvesinde 80 puanla yer alan Manchester City ile 2. sıradaki Manchester United'ın arasındaki puan farkı 3 hafta kala 10'a yükseldi.

Manchester City, böylece tarihindeki 5. şampiyonluğunu kazandı ve Pep Guardiola da kariyerindeki 31. kupayı kaldırdı.

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