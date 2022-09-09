Premier Lig'de maçlar, Kraliçe'nin ölümü sebebiyle ertelendi

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.
Son olarak Premier Lig yönetimi, II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini açıkladı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, önceki gün 96 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
Son olarak Premier Lig yönetimi, II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini açıkladı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, önceki gün 96 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
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