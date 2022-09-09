Premier Lig'de maçlar, Kraliçe'nin ölümü sebebiyle ertelendi

İngiltere Premier Lig, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Premier Lig'de maçlar, Kraliçe'nin ölümü sebebiyle ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2022 13:42
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Son olarak Premier Lig yönetimi, II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini açıkladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, önceki gün 96 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ