Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu!

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Fulham, sahasında Southampton'ı ağırladı.



Mücadeleyi Fulham 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikalarda Aleksandar Mitrovic attı.



Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.



2013 yılından beri Premier Lig'de yer alan Southampton 10 yıl sonra küme düştü.



Puanını 51'e çıkaran Fulham 9. sıraya yerleşti. Southampton ise 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fulham, Crystal Palace'ı konuk edecek. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.



