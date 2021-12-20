Premier Lig'de kritik koronavirüs toplantısı

Premier Lig kulüpleri koronavirüsün İngiltere'deki etkilerini artırması üzerine acil toplantı kararı aldı.



Tüm dünyada etkisini artıran koronavirüsün etkileri İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda bazı maçların ertelenmesine neden olmuştu. Premier Lig birliğinin, acil toplantı kararı alarak 20. hafta maçlarının ertelenip ertelenmemesi hakkında görüş birliğine varmaya çalışacağı aktarıldı.



Premier Lig'de oyuncuların da istekleri doğrultusunda karar verileceği ifade edilirken bir yandan da tüm dünyanın gözü verilecek karara çevrilmiş durumda.





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