Premier Lig'de koronavirüs rekoru

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.



Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.



Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.



