Premier Lig'de koronavirüs rekoru

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de koronavirüs rekoru
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27 Aralık 2021 20:27
İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

 

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