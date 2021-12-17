Premier Lig'de koronavirüs alarmı!

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından kulüpler de harekete geçti.

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Premier Lig'de koronavirüs alarmı!
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17 Aralık 2021 19:39
İngiltere futbolunda gündem koronavirüs! Artan vakaların ardından maçların da ertelenmesiyle kulüplerin harekete geçtiği aktarıldı.

Ligdeki takımların temsilcilerin pazartesi günü toplantıda bir araya geleceği ve durum değerlendirmesi yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda lige ara vermesinin değerlendirileceği ve aynı zamanda gerçekleştirilen transferlerin de tartışılacağı ifade edildi.

BU HAFTA 5 MAÇ İPTAL EDİLDİ

Premier Lig'de bu hafta vakalar nedeniyle 5 maç ertelendi. Oynanmayacak karşılaşmalar ise şöyle;

Manchester United - Brighton
Southampton - Brentford
Watdord - Crystal Palace
West Ham United - Norwich
Everton - Leicester City


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