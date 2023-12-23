Premier Lig'de ilk yaşandı, Burnley kazandı!

Premier Lig'de Burnley, Fulham'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçta görev yapan Rebecca Welch, Premier Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de ilk yaşandı, Burnley kazandı!
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23 Aralık 2023 19:59
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Burnley, Fulham deplasmanına konuk oldu. Craven Cottage'deki maçı Burnley 2-0'lık skorla kazandı.

Burnley'e galibiyeti getiren gollleri, 47. dakikada Wilson Odobert ve 66. dakikada Sander Berge attı.

Fulham ile Burnley arasındaki maçı yöneten Rebecca Welch, Premier Lig'de görev alan ilk kadın hakem oldu.

Bu sonucun ardından Burnley, 11 puana yükseldi. Fulham, 21 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Burnley, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Fulham, Bournemouth deplasmanına gidecek.




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