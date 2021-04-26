Premier Lig'de ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı!

İngiltere Premier Lig'de ağustos ayından itibaren yapılan haftalık testlerde ilk kez pozitif vakaya rastlanmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'de ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı!
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26 Nisan 2021 19:31
İngiltere Premier Lig'de geçen yılın ağustos ayından itibaren haftalık olarak yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde ilk kez pozitif vakaya rastlanmadı.

Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-25 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 bin 787 test sonucunda pozitif vaka tespit edilmedi.

Böylece, 31 Ağustos 2020'den itibaren haftalık olarak uygulanan testler ilk kez tamamen temiz çıktı.

Protokoller gereği Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmazken, testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor.



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