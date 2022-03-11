Premier Lig'de ayın oyuncusu: Joel Matip

Liverpool'un yıldız savunma oyuncusu Joel Matip, Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de ayın oyuncusu: Joel Matip
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11 Mart 2022 20:06
İngiltere Premier Lig'de Şubat ayının en iyi oyuncusu belli oldu.

Liverpool'un tecrübeli savunmacısı Joel Matip, Premier Lig'de Şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.

35 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu ödülü kazanan ilk Kamerunlu futbolcu oldu.

Yıldız savunmacı Şubat ayında Liverpool formasıyla çıktığı 4 maçta, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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