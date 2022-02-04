Premier Lig'de ayın oyuncusu De Gea

Manchester United kalecisi David De Gea, Premier Lig'de Ocak ayının oyuncusu seçildi.
Geçtiğimiz ay çıktığı 4 maçta, 4 gol yiyen Tecrübeli kaleci, 22 kurtarışla ligin en büyük rekorunu kırdı.
Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İspanyol oyuncu bu sezon Manchester United'la toplamda 28 maça çıktı.
Geçtiğimiz ay çıktığı 4 maçta, 4 gol yiyen Tecrübeli kaleci, 22 kurtarışla ligin en büyük rekorunu kırdı.
Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İspanyol oyuncu bu sezon Manchester United'la toplamda 28 maça çıktı.