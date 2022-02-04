Premier Lig'de ayın oyuncusu De Gea

Premier Lig'de Ocak ayının oyuncusu Manchester United kalecisi David De Gea'a oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de ayın oyuncusu De Gea
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04 Şubat 2022 17:25
Manchester United kalecisi David De Gea, Premier Lig'de Ocak ayının oyuncusu seçildi.

Geçtiğimiz ay çıktığı 4 maçta, 4 gol yiyen Tecrübeli kaleci, 22 kurtarışla ligin en büyük rekorunu kırdı.

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İspanyol oyuncu bu sezon Manchester United'la toplamda 28 maça çıktı.

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