Premier Lig'de 3-9 Ocak'ta 72 vaka!

İngiltere Premier Lig'de 3-9 Ocak tarihlerinde 72 koronavirüs vakası meydana geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de 3-9 Ocak'ta 72 vaka!
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10 Ocak 2022 23:09
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 72 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 3-9 Ocak tarihlerinde uygulanan 12 bin 973 test sonucunda 72 pozitif vaka saptandı.

27 Aralık'ta 103 kişiyle rekorun yaşandığı ligde, üst üste ikinci hafta vaka sayısında düşüş yaşandı.


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