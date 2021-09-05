Premier Lig açık ara transfer şampiyonu!

Avrupa futbolunda başta 5 büyük lig olmak üzere transfer döneminde yapılan harcamalar masaya yatırıldı. Şu anda en iyi olarak tanımlanan İngiltere Premier Lig, 1.3 milyar euroluk transfer harcamasıyla yine ilk sırayı aldı.



Ancak hem pandemi etkisi hem de kulüplerin Finansal Fair Play kıskacı nedeniyle diğer liglerle Premier Lig arasında makas biraz daha açıldı.



İngilizlere en yakın lig, İtalya Serie A oldu. Serie A, 549 milyon euroluk harcamayla ikinci sıraya geldi. Hemen 3. sırada Almanya Bundesliga 416 milyon euro ile dikkat çekti. Fransa Ligue 1, 384 milyon euro ile 4. oldu. Son yıllarda ciddi bir düşüş içine giren İspanya La Liga'da kulüpler ekonomik sıkıntı ve lig yönetiminin sert kuralları sebebiyle toplamda 293 milyon euro harcadı ve 5. olabildi.



Özellikle Premier Lig ile La Liga arasında büyük bir uçurum yaşandı. Aslında Avrupa futbolunda iki ezeli rakip olarak bilinen bu iki lig arasında ilginç bir tablo da gözlerden kaçmadı. Örneğin Premier Lig'in üç yeni takımı Watford, Norwich ve Brentford, toplamda 123 milyon euro harcadı. La Liga'nın 3 büyük takımı; Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid ise toplam 110 milyon euro transfere ayırdı.



Avrupa'nın 5 büyük liginde en pahalı oyuncu ise, Chelsea'nin Inter'den 115 milyon euroya getirdiği Romelu Lukaku oldu.



Türkiye'ye de değinirsek Süper Lig'de henüz transfer dönemi bitmedi. 8 Eylül'e kadar sürecek transfer döneminin kapanışı öncesi Süper Lig'de 20 kulüp 3 Eylül 2021 itibariyle 61.1 milyon euroluk harcama yaptı.



Guardiola'nın transfer fobisi



Transfer döneminde Manchester City belki de en şanssız kulüp oldu. Premier Lig temsilcisi, transfer dönemine başlarken üç büyük hedefle yola çıktı. Önce Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla devreye girmek istediler ancak PSG'ye yenildiler.



Daha sonra forvet hattına Harry Kane'i düşündüler fakat Tottenham hiçbir şekilde bırakmadı. Son olarak Cristiano Ronaldo için Juventus'la görüştüler ve tam anlaşma sağlarken ortaya Alex Ferguson çıktı. Ronaldo bir anda Manchester United'ın yolunu tuttu. Nerdeyse bunalıma giren Pep Guardiola'nın imdadına Aston Villa'dan 118 milyon euroya transfer edilen Jack Grealish yetişti.



Millilerin trafiği



A Milli Futbol Takımımız'da yer alan lejyonerlerimizde transfer döneminde dikkat çekti. Milan'dan ayrılarak ezeli rakip Inter'e geçen Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da en çok konuşulan isim oldu.



Fransa'da Marsilya'ya imza atan Cengiz Ünder, 4 maçta 3 gol atarak harika bir giriş yaptı. Ozan Kabak ve Ozan Tufan ikilisi de Premier Lig'in yolunu tuttu. Ozan Kabak Norwich, Ozan Tufan ise Watford'a kiralık olarak gitti. Merih Demiral da Juventus'tan Atalanta'ya geçti.



Lukaku'nun müthiş dönüşü



Yaz transfer dönemi 'eve dönüş' hikayelerine tanıklık etti. Elbette en bariz örnek Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönüşüydü ancak Ada'da başka bir hikaye daha vardı.



Romelu Lukaku, 2014'te gol bile atamadan sadece 10 maça çıktığı Chelsea'ye 7 yıl sonra bir şampiyon olarak döndü. 2020-21 sezonunda İtalya'da Inter şampiyon olurken Belçikalı forvet 36 lig maçında 24 gol kaydetmişti. Chelsea'de yeni Drogba olması beklenirken hayal kırıklığı yaratan Lukaku, öyle bir geri dönüş yaşattı ki idolü Drogba'yı bile hayran bıraktı.

Bir zamanlar yerine geçmeye çalıştığı Didier Drogba, Lukaku'nun geri dönüşünü sosyal medyadan 'Eve dönüş' şarkısıyla ilk duyuran isim oldu.



