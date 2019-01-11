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Premier Lig, Abdülkadir için yarışa girdi! Bir ekip daha...

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür için Liverpool'un ardından bir Premier Lig ekibi daha devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Premier Lig, Abdülkadir için yarışa girdi! Bir ekip daha...
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11 Ocak 2019 12:45
Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Abdülkadir için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ada medyasında yer alana habere göre, Liverpool'un nabız yokladığı Milli yıldızımız Abdülkadir Ömür için, Newcastte United devreye girdi.

"Turkish Messi" başlığı ile verilen haberde, Siyah-beyazlı ekibin yetkililerinin Abdülkadir'i detaylı olarak izlediği ve transfer listesine aldığı öne sürüldü.

MALİYETİ SORUN OLABİLİR

İngiliz ekibinin transferdeki tek çekincesi ise futbolcunun maliyeti olduğu dile getirildi. Daha önceden Liverpool'un izlemeye aldığı Abdülkadir'e biçilen fiyat 27 milyon pound olarak gösterilmişti.

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