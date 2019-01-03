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Premier League'de 26 dakikada 6 gollü maç

Premier League'de 26 dakikada 6 golün atıldığı maçta Bournemouth ile Watford 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Premier League'de 26 dakikada 6 gollü maç
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03 Ocak 2019 00:53
Premier League'in 21. haftasında nefes kesen maçta Bournemouth ile Watford karşı karşıya geldi. 26 dakikada 6 golün atıldığı mücadelede Bournemouth ile Watford sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bournemouth'un gollerini 34. dakikada Ake, 37. dakikada Wilson, 40. dakikada Fraser kaydetti. Watford'un gollerini 14. dakikada ve 27. dakikada Deeney, 39. dakikada Sema attı.

Bu sonucun ardından Bournemouth'un puanı 27'ye çıkarken, Watford'un puanı 29 oldu.

Bournemouth bir sonraki maçında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Watford ise bir sonraki hafta deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.



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