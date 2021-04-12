Pratik kolay Sahur yemekleri (Sahur için tok tutacak yemek tarifleri)
Pratik olarak kolay sahur yemekleri yapmanız mümkün. Bu şekilde hem tok tutacak yemek tariflerini sahurda yapabilirsiniz ve bu şekilde zamandan da kazanarak lezzetli tarifler yapabilmeniz mümkün. Sahurda pratik şekilde yapabileceğiniz pratik sahur tarifleri yapmak için doğru adrestesiniz. Sizler için sahur için öneriler köşesi hazırladık ve pratik sahur tariflerini okuyarak sofralarınıza renk katabilirsiniz. Sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğu sahur yemek önerileri ve hangi yemekler tok tutar konularına ilişkin cevapları derlediğimiz haberimizi inceleyebilirsiniz...
Ramazanda sahur zamanı geldiğinde pratik yemek yapmak önemlidir. Hem pratik hem de tok tutacak yiyecekler yemek daha da önemlidir. Bunun sebebiy sağlıklı olması ve uzun süre yemek yeme ihtiyacı hissetmemeniz için ev hanımları sahurda pratik ev yemekleri tariflerini araştırmaya devam ediyor. Sahurda tok tutan pratik yemek yapmak mümkündür. Bunun sebebi sahur saatinde pratik yemekler yaparak uykuya geçtiğinizde rahat uyuyabileceğiniz ve şişkinlik yapmayacak sahurda tok tutan pratik yemek tarifleri ile bulabilirsiniz. Hafif yemek sahur için çok önemlidir. Sizlere sahurda ağır gelmeyecek hafif yemeklerin hangileri olduğunu, sahur için hafif yemek tarifleri diyerek anlatıyoruz. Bunun sebebi doğru şekilde bilgi vermek ve hafif yemeklere daha kolay ulaşabilmenizdir.
SAHUR TAVSİYELERİ
– Gece yatarken bir şeyler atıştırıp uyumak yerine sahuru tam zamanında yapmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlar
– Susuz kalmak beden için risklidir bu yüzden sahurda yeterli sıvıyı almak için başta su olmak üzere, ayran, maden suyu, meyve kompostosunu tercih edebilirsiniz
– Taze ve kuru meyveler gün içinde kan şekerinizi dengelemek için uygundur sahurda ağır bir tatlı yemenize gerek yoktur
– Sahurda yiyeceğiniz aşırı tuzlu yiyecekler gün içinde su ihtiyacınızı artırır fazla tuzlu besinleri ( turşu, zeytin, salamarular vb) tercih etmeyiniz. Zeytin seviyorsanız iftarda yemeye özen gösteriniz
– Sahurdan sonra yeniden uykuya rahat ve kolay geçiş için kızartma vb yiyecekler tercih etmemeye çalışın çok sıcak veya aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçının gaz ve mide şikâyetlerinizi tetikleyebilir sahur tok tutan yemekkleri.
– Bağırsaklarınız tembel ise sahurda 1 tatlı kaşığı zeytinyağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketin ve yanında 1-2 kayısı veya hurma yiyin. Lif ve zeytinyağı tuvalete daha kolay çıkmanızı sağlar.
SAHURA KALKAMAYANLAR NE YEMELİ?
Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Sahura kalkamayanlar ya d tok tutması için sahurda a sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan 1 bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler.
POSALI YİYECEKLER, BİTKİ ÇAYLARI VE ÇORBA TÜKETİN
1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, 1 avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. 1 bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler.
HAFİF SAHUR YEMEKLERİ ALTERNATİF MENÜLERİ
Alternatif 1:
-Kepekli tost ( 2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir ) -1 su bardağı kefir/ayran/laktozsuz süt -1 yumurta -Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir)
2. Alternatif:
-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi -1 porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz) -1 su bardağı laktozsuz süt -Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için) -10 adet çiğ fındık -2 tam ceviz
3. Alternatif:
-1 kase çorba (2 küçük boy kepçe ) -Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli) -1 dilim esmer ekmek -Bolca söğüş -1 porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurma
Ramazan ayında tok tutan besinler
Zeytin
Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi sahurda tok tutan yemekler için unutmayın.
Çorba
Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.
Yumurta
Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.
Çörekotu
Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.
Çavdar ekmeği
Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Süt
Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.
Yoğurt
En sahurda tok tutan yemek besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.
Muz
Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.
Peynir
Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
PATATESLİ OMLET
1 adet orta boy patates 3 adet yumurta Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı tereyağı Tuz Karabiber Arzuya göre bir tutam maydonoz
Sahurda tok tutan pratik yemekler neler? İşte tok tutan sahur tarifleri!
PATATESLİ OMLET NASIL YAPILIR?
Ramazan'da yapabileceğiniz tok tutan tariflerden biri olan patatesli omlet için ilk önce patatesi soyup yıkayın, ardından küp küp doğrayın ya da rendeleyin. Daha sonra içerisine un ilave edin. Ayrı bir kapta yumurtaları kırıp çırpın. Yumurtaya tuz ve karabiber ekleyin. Sonra patatesleri ilave edip tüm malzemeleri iyice karıştırın. Kızgın yağda kapağını kapatarak pişiriyoruz. Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin. iyice kızardıktan sonra ocaktan alıp servis yapıyoruz.
DOMATESLİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER
1 adet soğan 2 adet ince doğranmış kereviz sapı 3 diş ince doğranmış sarımsak 250 gr. konserve közlenmiş kırmızı biber Tuz 1 adet küçük kutu domates salçası 250 gr. yeşil mercimek 3 çorba kaşığı zeytinyağı 2 tablet sebze bulyon 1 litre su 250 gr. yıkanmış ve doğranmış pazı yaprağı Öğütülmüş tane karabiber 1 tatlı kaşığı kekik 1 su bardağı erişte
DOMATESLİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Doğranmış soğanları ve kereviz saplarını sahurda tot tutması için tüketebilirsiniz zeytinyağıyla tencerede sotelerken içine sarımsağı ekleyin. Domates salçasını ve közlenmiş kırmızı biberleri blender'la çekip tencereye ilave edin. Mercimekleri ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın. Mercimekleri ve ılık suda erittiğiniz sebze bulyonları tencereye aktardıktan sonra çorbayı hafifçe karıştırıp içine 1 litre su, erişte, bir tutam tuz ve öğütülmüş tane karabiber ekleyin. Çorbayı 40 dakika hafif ateşte pişirin. İçerisine kekik ve pazı yapraklarını ekleyin. Domatesli yeşil mercimek çorbanız hazır! Afiyet olsun.
TOK TUTAN SAHUR YEMEKLERİ VİDEOSU YOUTUBE
AÇMA TARİFİ
Açma malzemeleri
600 gram un 250 ml su Yarım su bardağı toz şeker Maya Bir tutam tuz 50 ml sıvıyağ 1 yumurta 100 gram eritilmiş tereyağ Açma yapılışı
Derin bir yoğurma kabında bütün malzemeler birleştirilir ve pürüzsüz bir hamur elde edilene kadar yoğrulur. Hazırlanan hamur bezelere ayrılır. Her beze ceviz büyüklüğünde olur. Bezeler ortalama 15 dakika kenarda dinlendirilir. Dinlenen bezeler uzun ince şekilde açılır. İki açılmış hamuru birbirine dolayarak sarıp sonra halka şekli verilir. Bütün hamurlar için bu işlem uygulanır. Daha sonra üzerine eritilmiş çok az margarin sürülür ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
MIHLAMA TARİFİ
Mıhlama malzemeleri
4 yemek kaşığı tereyağı 4 yemek kaşığı mısır unu 2 su bardağı su 300 gram Trabzon peyniri
Mıhlama yapılışı
Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.
CEVİZLİ BALLI KAYMAK TARİFİ
Cevizli ballı kaymak tarifi
Cevizli ballı kaymak malzemeleri
1 paket kaymak 3 yemek kaşığı bal 1,5 çay bardağı ceviz Cevizli ballı kaymak yapılışı
Kaymağı rulo halinde tabağa alın. Üzerine cevizleri serpiştirin ve balı üzerinde gezdirin. Bu sunumun görseline bayılacaksınız.
KAŞARLI PATATESLİ MÜCVER
Kaşarlı patatesli mücver malzemeleri
4 tane orta boy patates 1 su bardağı rendelenmiş kaşar 1 yumurta 2-3 yemek kaşığı un (kıvamına göre ayarlayın) Tuz Karabiber Sıvı yağ Kaşarlı patatesli mücver yapılışı
Patatesleri soyun ve rendeleyin. Elinizle fazla suyunu sıkın. Kaşar peyniri, unu, yumurtayı ve patatesleri bir kapta karıştırın. Tuzu kontrol ederek ekleyin ve karabiberi üzerine koyun.Bütün malzemeler karıştıktan sonra sıvıyağ eklediğiniz tavada yağ kızınca kaşık yardımıyla tavaya karışımdan küçük parçalar koyun. Sıcak servis edin.
TAVADA KADAYIFLI BÖREK
Tavada kadayıf böreği malzemeleri
300 gram kadayıf Tavada kadayıf böreği sosu için
1 yemek kaşığı yoğurt 2 adet yumurta Yarım su bardağından biraz fazla süt Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ 1 çay kaşığı tuz Tavada kadayıf böreği arası için
Dil Peyniri
Tavada kadayıf böreği yapılışı
İlk işlem olarak böreğin sosu hazırlanır. Yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurt güzelce karıştırılır. Karışımda yoğurdun küçük küçük parçacıkları kalmamasına dikkat edin. Daha sonra orta boy düz bir tavaya kadayıfların yarısı döşenir. İyice bastırılıp sıkıştırılır. Hazırlanan sosun yarısı üzerinde gezdirilir ve dil peyniriyle üstü döşenir. Kalan kadayıflar da üzerine eklenir ve bir bardak yardımıyla bastırırsanız boşluk kalmaz. Son kalan sosu da kadayıfların üzerinde iyice gezdirilir. Yavaş yavaş pişen böreğin altını sürekli kontrol etmeliyiz. Altını üstünü iyice kızaran böreği sıcak servis edin.